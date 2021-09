Design:'Das', a Milano progetto per studenti più vulnerabili

(ANSA) - MILANO, 06 SET - In questi giorni Milano è sinonimo di design, ma è anche sinonimo di solidarietà grazie all'innovativo progetto di formazione DAS: il Design che Accende la Solidarietà.

In occasione della Design Week 2021 e nell'ambito di Blue Note in Design, una rassegna musicale che porterà il jazz fuori dalla storica sede di via Borsieri, Banco dell'energia Onlus - l'ente senza scopo di lucro nato su iniziativa di A2A e delle Fondazioni AEM e ASM - lancia il progetto che ha l'obiettivo di premiare lo studente più meritevole al quale sarà conferita una borsa di studio per un Master di Raffles Milano - prima sede europea del prestigioso network internazionale di formazione dedicato a moda e design, fondato a Singapore nel 1990.

Un progetto che parte a settembre 2021 con un contest rivolto alle giovani promesse del design e vivrà, attraverso varie iniziative, fino alla Design Week 2022 quando verrà assegnata una Borsa di Studio per uno dei Master del successivo Anno Accademico 2022/2023.

Banco dell'energia Onlus e Raffles Milano lanciano una vera e propria "Chiamata alle Arti" per tutti gli studenti che intendono intraprendere una carriera nel mondo del design e vogliono misurare ingegno e creatività sfidandosi con i loro pari.

Tra tutti i candidati ne verranno selezionati 10 che saranno presentati durante una charity dinner che si terrà al Blue Note di Milano nel mese di dicembre 2021: in quell'occasione sarà dato loro ufficialmente il brief per realizzare un progetto di design legato all'efficienza energetica e alla sostenibilità. I lavori saranno giudicati da una giuria composta da importanti nomi del design italiano. Il vincitore del contest e della conseguente Borsa di Studio sarà annunciato nel corso di un evento che si terrà nella sede di Raffles Milano durante la Design Week 2022. (ANSA).