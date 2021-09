Cinema: l'ICFF celebra i suoi 10 anni alla Mostra di Venezia

(ANSA) - MILANO, 06 SET - L'Italian Contemporary Film Festival (ICFF), festival del cinema italiano in Canada, celebra i suoi 10 anni di alla Mostra del Cinema di Venezia. La partecipazione al Festival sarà anche l'occasione, come spiegato in una conferenza stampa all'Hotel Excelsior presentata da Claudia Conte, per tenere una serie di incontri con esperti nel settore cinematografico, creare nuove partnership e lanciare l'ICFF Industry Days 2021, dedicato ancora una volta alla promozione delle co-produzioni tra Italia e Canada. All'evento è stato presente anche il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. Dopo l'edizione 2021, che si è tenuta a Toronto e a Montreal che ha raggiunto oltre 50.000 persone con proiezioni drive-in ed eventi all'aperto, e su tutto il territorio canadese con una selezione di film online sulla piattaforma digitale realizzata in collaborazione con il Toronto International Film Festival (TIFF), l'ICFF, di cui Lavazza è main sponsor, sbarca a Venezia per premiare alcuni tra i vincitori dell'ultima edizione. Prima fra tutti Alice Filippi, regista dell'acclamato "Sul più bello".

L'evento in laguna, condotto da Claudia Conte, vedrà la partecipazione dell'Anica, uno dei primi sostenitori del Festival e partner dell'Industry Day dalla sua fondazione. "La partecipazione a Venezia rappresenta un traguardo importante per il festival, è un onore per noi raccontare quello che ICFF rappresenta oggi per il cinema italiano nel mondo", ha detto Paul Golini, presidente del cda dell'ICFF. (ANSA).