Tiro a volo: Carabinieri vincono Coppa dei Campioni

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 05 SET - Sono state 79, per un totale di 474 tiratori, le squadre che si sono fronteggiate sulle linee di tiro del Trap Concaverde di Lonato del Garda per la Coppa dei Campioni 2021 di fossa olimpica. A primeggiare nella massima competizione a squadre di club del tiro a volo, con il punteggio di 572/600, è stata la squadra del Gruppo Sportivo Carabinieri composta da Luca Miotto, Valerio Grazini, Massimo Fabbrizi, Edoardo Antonioli, Gabriele Solari e Daniele Resca.

Al secondo posto, con 567/600, le Fiamme Azzurre, con il plurimedagliato olimpico, ed ex campione del mondio, Giovanni Pellielo, e poi Riccardo Faccani, Alessandro Esposito, Mattia Sardi, Marco Panizza, Mattia Polidori e Matteo D'Ambrosi.

Insomma, alla fine è stata una vera e propria cavalcata vincente dei gruppi sportivi militari italiani. (ANSA).