Salone del Mobile: Mattarella inaugura l'edizione speciale 2021

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato alla Fiera di Milano - Rho il 'Supersalone', l'edizione speciale del Salone del Mobile che segna la ripresa post pandemia che si terrà da oggi al 10 settembre. Ad accogliere il presidente della Repubblica sono stati la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, il presidente di Federlegnoarredo, Claudio Feltrin, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto di Milano, Renato Saccone, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.



Mattarella dopo il taglio del nastro è entrato nei padiglioni della fiera per un breve giro, per poi partecipare alla cerimonia di inaugurazione dove si terranno i discorsi istituzionali e che sarà aperto dall'inno di Mameli intonato dal cantante Marco Mengoni.

"Desidero esprimere l'apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all'avanguardia. Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creatività e cultura, è di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese", ha detto il Presidente della Repubblica nel suo discorso.