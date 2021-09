Musica: in 6 mila a Milano per concerto Bollani e la Verdi

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Oltre 6.000 persone hanno assistito a Back to the 'City Concert - La grande musica classica nel Parco', il grande concerto gratuito per il rientro a Milano che si è tenuto questa sera al Bam - Biblioteca degli Alberi Milano.

Il pianista e compositore Stefano Bollani e l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretti da Paolo Silvestri, sono stati protagonisti di una serata all'insegna della musica classica e jazz di alta qualità. L'esibizione si è aperta con un omaggio a Ennio Morricone, con l'esecuzione di 'A Rose Among Thorns', tratta dalla colonna sonora di 'The Mission'. A seguire Stefano Bollani e i 55 elementi de La Verdi si sono esibiti in 'Concerto azzurro', omaggio del compositore al quinto chakra, azzurro appunto, quello della gola e dell'espressione creativa, per chiudere con una delle più famose composizioni di George Gershwin, 'Rhapsody in Blue'. Oltre 6.000 spettatori - secondo quanto comunicato dagli organizzatori - hanno assistito allo spettacolo, di cui circa 1.000 nell'Area Cedri di fronte al palco e altri 5.000 passeggiando nel Parco Bam o di fronte allo schermo di Piazza Gae Aulenti. (ANSA).