Milano: Feltri, spero Fdi prenda un voto in più di Salvini

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "La mia speranza è che Fratelli d'Italia prenda un voto in più di Salvini". Lo ha detto il capolista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni per il Comune di Milano, Vittorio Feltri, in occasione della presentazione della lista che alle prossime amministrative sosterrà Luca Bernardo.

"Io spero che il Centrodestra e Bernardo prendano un voto in più della Sinistra e di Sala. Ognuno ha le sue priorità", la replica di Matteo Salvini. (ANSA).