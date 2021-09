Incendio a Milano: residenti, abbiamo bisogno del Governo

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Tutte le istituzioni stanno lavorando bene, ci mancava un'istituzione parlamentare e oggi l'abbiamo. Vi assicuro che Comune e Regione stanno lavorando per trovarci delle soluzioni, ma abbiamo bisogno anche del Governo centrale". Lo ha detto uno dei portavoce della torre di via Antonini andata a fuoco domenica scorsa a Milano, Mirko Berti, al termine dell'incontro con il leader della Lega Matteo Salvini.

A Salvini "abbiamo consegnato un documento e, se ci dà una mano, siamo tutti contenti", ha spiegato Berti. "E' proprio un tema di competenze - ha aggiunto un altro dei residenti, l'avvocato Roberto Panetta - l'intervento che abbiamo chiesto attraverso Salvini è di farsi ambasciatore delle nostre richieste a Roma. Ci sono alcuni temi che erano emersi anche nel corso dell'incontro con il sindaco che esulano dalla competenze del Comune, come l'esenzione Irpef, l'estensione del bonus 110%.

Sono tutti elementi di cui abbiamo bisogno e abbiamo chiesto al senatore Salvini di farsi portavoce di questo".

Salvini è stato anche accompagnato a visionare un palazzo di edilizia pubblica nella vicina via Antegnati, che secondo Berti "è l'unica soluzione che ci consente di essere comunità fin da subito e tutti uniti". (ANSA).