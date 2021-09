Calcio: Gazidis, adegueremo prezzi biglietti Champions

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Abbiamo rivalutato la nostra decisione e adegueremo i prezzi delle partite di Champions League a un livello che riteniamo comunque corretto. La vendita dei biglietti sarà quindi temporaneamente sospesa e riaperta a tempo debito con un approccio tariffario rivisto, occupandoci anche di tutti gli aspetti procedurali e amministrativi correlati": lo annuncia l'ad del Milan Ivan Gazidis in una lettera ai tifosi pubblicata sul sito del club.

La decisione viene presa dopo le proteste dei tifosi per i prezzi elevati in Champions League. "Per mantenere un rapporto onesto e trasparente, se facciamo scelte discutibili, è nostro dovere ammetterlo - continua l'ad - ma è altrettanto importante sentire la vostra fiducia e il vostro sostegno per qualsiasi decisione presa, attraverso un dialogo costruttivo, poiché queste decisioni sono sempre prese esclusivamente per il bene del Milan". (ANSA).