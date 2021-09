Vaccini:Lombardia, dal 6 al 12/9 accesso libero per studenti

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Da lunedì 6 a domenica 12 settembre gli studenti lombardi nella fascia d'età tra i 12 e 19 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione nei centri vaccinali Covid-19 del territorio. Lo annuncia il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Proprio mentre siamo a un passo dal raggiungere 14 milioni di somministrazioni - spiega Moratti in un post su Facebook -, parte lunedì 6 un'altra importante iniziativa che riguarda le vaccinazioni ai giovani. Una proposta pensata per garantire un rientro in sicurezza per l'avvio del nuovo anno scolastico".

In alcuni centri, che saranno comunicati dalle Ats, sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate, minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore , tutore legale o delegati muniti del consenso informato. (ANSA).