Falso allarme bomba alla stazione di Como,disagi al traffico

(ANSA) - COMO, 04 SET - Una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba alla stazione ferroviaria di Como ha provocato disagi, rallentamenti e cancellazione di treni questo pomeriggio. Si è trattato di un falso allarme: dopo avere bloccato l'edificio e interrotto la circolazione ferroviaria, la Polizia ha effettuato controlli dai quali non sono emerse situazioni a rischio e ha riaperto la stazione dopo circa tre quarti d'ora, ma i disagi per il traffico ferroviario con ritardi e cancellazioni sono proseguiti fino in serata. (ANSA).