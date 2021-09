A Milano ripartono i vaccini anti Covid per i senza fissa dimora

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Il 6 settembre riparte a Milano la campagna 'On the road' per vaccinare contro il Covid 19 le persone senza fissa dimora che vivono in strada. L'operazione è frutto della collaborazione tra Comune di Milano, enti del terzo settore, Ats, Areu e Regione Lombardia.

Dopo i primi due giorni della campagna vaccinale, il 3 e 4 agosto scorsi, che ha permesso di raggiungere 54 persone, si riparte lunedì 6 settembre per proseguire per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) fino a fine mese, con l'obiettivo di vaccinare all'incirca altre 150 persone.

Alle postazioni di Fondazione Progetto Arca, Cisom e Medici Volontari Italiani, già presenti in agosto, per questa seconda tornata si aggiunge quella di Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, che al contrario delle altre sarà itinerante e ogni lunedì e giovedì sera girerà per il centro cittadino o in zone periferiche per intercettare persone che non si vogliono spostare, casi noti, fragili e vulnerabili dal punto di vista sanitario e psichiatrico. Saranno le stesse associazioni a mettere a disposizione medici e infermieri per le inoculazioni del vaccino, che sarà il monodose Janssen, per le anamnesi e i controlli pre e post vaccinali. Tra giugno e luglio, nella prima fase organizzata di vaccinazione delle persone senza fissa dimora, sono già state somministrate nel complesso circa 2 mila dosi di vaccino (per lo più Janssen e Pzifer), con cui sono state vaccinate oltre 1.300 persone.

"Con questa seconda tornata dell'operazione - ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti - cercheremo di arrivare al più alto numero di vaccinazioni possibile, anche attraverso un importante lavoro di informazione, convincimento, sostegno e accompagnamento ai centri vaccinali delle persone senza dimora, che possa superarne, dove esistano, perplessità e diffidenze".

