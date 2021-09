Un Monopoli gigante per le donne icone di Milano

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Un Monopoli di donne: è l'installazione artistica 'Le icone di Milano, l'arte di mettersi in gioco' di Progettomenodue, visitabile dal 4 al 10 settembre nel Giardino delle Culture, in occasione della Milano Design Week. L'opera, attraverso una scenografia ispirata al famoso gioco da tavolo, vuole far conoscere ai visitatori le storie delle donne protagoniste in vari settori, dalla moda al design, da Miuccia Prada a Rossana Orlandi. Su ogni casella, accanto al nome della protagonista, sarà infatti presente un QR code che, inquadrato, rimanderà a una pagina dedicata che ne racconterà la storia. Il tabellone, interamente calpestabile, di dimensioni 16x16 metri, ha al centro un pattern che riprende graficamente il pavimento del Duomo di Milano, mentre gli angoli sono dedicati a quelle che sono state chiamate "le protettrici": figure femminili del passato particolarmente all'avanguardia come Beatrice D'Este, Clara Maffei e Luisa Casati. Seppur in chiave leggera, l'installazione - viene spiegato - vuole essere uno spunto di riflessione sulla tematica di genere e sulla toponomastica cittadina che vede 140 vie dedicate alle donne su 4250. (ANSA).