Tpl: Gibelli (Asstra), impossibile trasportare 100% studenti

(ANSA) - CERNOBBIO, 03 SET - "E' impossibile trasportare il 100% degli studenti con l'80% dei posti utilizzabili sui mezzi di trasporto". Lo afferma il presidente di Asstra e di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli a margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio. "In grandi città come Milano e Roma - ha spiegato - si concentra maggiormente il problema dell'affollamento dei mezzi di trasporto e gli autobus aggiuntivi non possono sostituirsi ai treni o alle metropolitane, ci vorrebbero centinaia di bus che non possono percorrere le strade". "Anche ad avere convogli aggiuntivi - ha aggiunto - sarebbe impossibile farli viaggiare". "L'anno scorso - ha ricordato - quando le scuole si sono sedute al tavolo con le aziende di trasporto e con i prefetti il problema è strato risolto e oggi le linee guide sono le stesse con gli orari di ingresso differenziati".

Quanto a una possibile introduzione dell'obbligo del 'Green Pass', che il manager esclude possa arrivare, le aziende non sarebbero in grado di gestirlo. "Noi ci occupiamo di mobilità - ha detto - non possiamo fare i controlli sanitari". (ANSA).