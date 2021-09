Tiro a volo: Cdm junior; nel Trap vince azzurro Fastinelli

(ANSA) - ALMATY, 03 SET - L'azzurro Samuele Fastinelli è d'oro nella gara di Trap Maschile della Coppa del Mondo Junior di tiro a volo svoltasi sulle pedane dell'Asanov Shooting Range di Almaty.

Il carabiniere bresciano di Pian Cumano non ha avuto rivali fin dal primo giorno di gara, andando a riposo con il punteggio di 72/75. Oggi si è qualificato come migliore per la finale grazie al punteggio totale di 119/125 e poi si è arrampicato sulla vetta del podio con lo score di 46/50 e quattro piattelli di vantaggio sul secondo, il kazako Maksin Badarev, argento con 42.

Terzo e bronzo un altro kazako, Alisher Aisalbayev, con 33/40.

In finale è entrato anche Lorenzo Franquillo, poliziotto perugino di Trevi, secondo nelle qualificazioni con 117/125 e poi sesto con 17/25.

Fra le donne oro alla spagnola Moline Magrina, settima l'azzurra, poliziotta di Terni, Giorgia Lenticchia. (ANSA).