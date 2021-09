Design: una 'hall of waste' al museo della Scienza di Milano

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Un 'TrashFormation Village' nei giardini e una 'Hall of waste' nei chiostri del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, saranno al centro della terza edizione del progetto internazionale Roguiltlessplastic ideato dalla gallerista Rossana Orlandi e visitabile da domani per la Milano Design Week. Al centro del progetto, l'idea che non sia la plastica in sé la colpevole del suo impatto ambientale, ma il suo abuso e l'uso improprio che se ne fa. Per questo l'invito di Rossana Orlandi al mondo del design è quello di esplorarne le infinità possibilità di riuso, riciclo e upcycling.

Così nei Giardini troverà posto un villaggio realizzato con materiali di re-Waste da nomi internazionali dell'architettura, della progettazione industriale e della produzione sostenibile; nei Chiostri saranno esposte le iniziative più innovative sul tema del riciclo mentre la Sala del Cenacolo ospiterà un re-Food Market, un supermercato i cui scaffali avranno in esposizione i progetti di aziende e associazioni realizzati per contrastare lo spreco alimentare.

Per l'occasione, il Museo aprirà al pubblico la Sala del Cenacolo, oltre ai Chiostri e i Giardini dell'edificio Monumentale, oggetto, assieme ai Loggiati, di importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione avvenuti negli ultimi mesi grazie al contributo del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Ospiti del Museo saranno Sua Altezza Reale la Principessa Ereditaria di Danimarca che visiterà le installazioni e le aziende danesi, partecipando ad una serie di eventi durante la settimana del design, e Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Presidente dei Musei del Qatar, che è presidente onorario della Giuria internazionale del Ro Plastic Prize. (ANSA).