Design: quadrati di maglia contro la violenza sulle donne

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Un quadrato di maglia per dire no alla violenza sulle donne: è l'iniziativa dell'organizzazione di volontariato Viva Vittoria per la Milano Design Week.

Nello spazio di Via Amatore Sciesa, da domani al 10 settembre, sarà possibile fornire il proprio contributo facendo a mano (o, eventualmente, imparando a lavorare a maglia) dei quadrati di maglia a ferri o uncinetto, che verranno poi cuciti insieme con un filo rosso (simbolo dell'unione tra le donne) fino a formare migliaia di coperte. I quadrati che compongono le coperte, firmati da coloro che hanno deciso e che decideranno di aderire all'iniziativa, saranno parte di un'installazione scenografica che verrà esposta il 2 ottobre a Milano.

"Il fare a maglia - spiega Cristina Begni, Presidente della OdV Viva Vittoria - è metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Un tramite perfetto, una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione". All'iniziativa - dicono gli organizzatori - hanno già aderito migliaia di persone a partire dal sindaco di Milano Beppe Sala. (ANSA).