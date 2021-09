Design: Off White collabora con Ginori 1735

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Questa collezione è pensata per la sala da pranzo moderna, che sia in una casa formale, in una dimora storica o semplicemente in un piccolo appartamento": così Virgil Abloh, direttore creativo e fondatore di Off-White, presenta la nuova limited home collaboration con Ginori 1735, il primo lancio di una lunga partnership prevista per il 2022.

La forma tradizionale della collezione Antico Doccia di Ginori 1735, utilizzata dalla metà del 1700 e contraddistinta dalle curve del profilo che ricorda l'argenteria fiorentina tardo barocca, incontra l'estetica di Off-White in un set completo di stoviglie con piatti piani, piatti da portata, una teiera e un set di piattini per tazze da tè caratterizzati dai contrasti del bianco e il nero e decorati da graffiti.

"L'incontro tra la modernità di un logo e dell'arte dei graffiti unito all'inconfondibile heritage Ginori 1735 - dice ancora Abloh - è la dimostrazione che il buon design può vivere per sempre." La collezione sarà presentata all'interno dello store Off-White di Milano in via Bigli 2 durante il Salone del Mobile attraverso un'installazione immersiva grazie alla quale lo spazio si trasformerà in un appartamento vissuto e ispirato alla vita reale. (ANSA).