Design: la crypto art a Milano con video-scultura 'Onirica'

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Un viaggio all'interno della mente di un uomo del futuro, ispirato dalle ultime ricerche nel campo dell'imaging cerebrale e dell'intelligenza artificiale: è l'installazione di video-scultura site specific "Onirica", realizzata in via Croce Rossa per la Design Week dall'artista pioniere della crypto-art Giuseppe Lo Schiavo per Montenapoleone District, l'associazione che riunisce oltre 130 brand di lusso.

Due led video-walls scultorei da domani trasmetteranno un video di 3 minuti, che rappresenta l'opera digitale NFT (non fungible token), in cui l'artista, attraverso l'intelligenza artificiale, ha creato una connessione neurale tra l'androide e una collezione di più di 1.000 oggetti di design appartenenti al gruppo Memphis, lo storico collettivo italiano di design e architettura fondato da Ettore Sottsass nei primi anni '80 del secolo scorso. (ANSA).