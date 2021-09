COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 SET - A fronte di 45.270 tamponi effettuati, sono 647 i nuovi positivi oggi in Lombardia, con un tasso di positività dell'1,4%, in leggera crescita rispetto all'1,3% dei giorni scorsi. Solo un nuovo ingresso in terapia intensiva, 4 invece negli altri reparti, mentre sono due i decessi.

I dati non peggiorano, dunque, e la Lombardia resta 'zona bianca'. Lo ha confermato oggi il presidente della Regione, Attilio Fontana, parlando di "numeri che sono stati positivi sia per numero di contagi che per posti occupati negli ospedali e nelle rianimazioni".

Del resto, la campagna vaccinale non ha conosciuto soste e i dati rivelati il 31 agosto scorso dal vicepresidente Letizia Moratti sono incoraggianti: "L'83% della popolazione lombarda con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75% ha completato il ciclo, l'85% ha aderito".

Quella che volge al termine è stata anche la settimana dell'introduzione del Green pass. Dal primo settembre è obbligatorio esibirlo sui treni a lunga percorrenza, per esempio, o per accedere all'interno dei ristoranti. In Lombardia non si sono segnalati grandi disagi, mentre la protesta dei 'no Green pass', organizzata mercoledì davanti alla stazione di Porta Garibaldi, è stata un flop.

C'è comunque chi non si arrende e continua a combattere contro i vaccini anti Covid. A Lecco due giovani di 27 e 20 anni sono stati multati e denunciati dalla polizia per aver affisso dei manifesti 'no vax' in piazza Garibaldi. Sequestrati anche un centinaio di volantini.

Infine, una buona notizia, simbolo della ripartenza anche economica di una delle aree più colpite dalla pandemia: dopo essere stati usati per 16 mesi come presidio sanitario nella lotta al Covid-19, oggi pomeriggio i padiglioni della Fiera di Bergamo hanno riaperto per ospitare un evento fieristico.

(ANSA).