Covid: Fontana, Lombardia rimane zona bianca

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Anche per la prossima settimana Regione Lombardia sarà bianca perché anche per questa settimana i numeri sono stati positivi sia per numero di contagi, posti occupati negli ospedali e nelle rianimazioni. Quindi una buona notizia".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa sulla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda. (ANSA).