Trovato con 3 chili di cocaina e 122mila euro, fermato

(ANSA) - BRESCIA, 02 SET - Un 25enne di origini marocchine è stato fermato sul confine tra Brescia e Bergamo con oltre tre chili di cocaina in auto e 122mila euro. Si tratta di un corriere della droga, che aveva modificato l'interno della propria auto per nascondere lo stupefacente.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato dei doppi fondi ricavati sotto i sedili anteriori che si azionavano attraverso un meccanismo elettronico. In pratica, dopo aver aperto il vano portaoggetti lato passeggero e inserita la chiave d'accensione, lo spostamento di un magnete sul cruscotto, ha permesso al sedile di sollevarsi, svelando un vano nel quale c'erano quattro buste con tre chilogrammi di cocaina. Cambiando posizione al magnete si è azionato il meccanismo per far alzare il sedile passeggero che conteneva, nel vano nascosto, 122mila euro. (ANSA).