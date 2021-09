Milano: Sala, su voti estrema destra Bernardo chiarisca

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Fare il sindaco di Milano significa essere profondamente antifascisti, non solo antifascisti. Milano è medaglia d'oro della Resistenza e questi valori non sono passeggeri ma sono quelli sui quali abbiamo costruito la credibilità di Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto dichiarato dal consigliere regionale e comunale della Lega, Massimiliano Bastoni, secondo cui l'estrema destra alle elezioni comunali voterà per il candidato sindaco Luca Bernardo.

"A questo punto sarebbe utile che con coraggio il dottor Bernardo smentisse questo atteggiamento che è profondamente sbagliato - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione de Il Mercato Centrale alla stazione Centrale di Milano - . Io vorrei sapere come la pensa il dottor Bernardo che prima dice di non distinguere tra fascisti e antifascisti, ma se poi accetta che un suo importante esponente e consigliere solleciti i voti dei fascisti sarebbe meglio saperlo. Lo dice Bastoni, conosciamo Bastoni e il suo atteggiamento e le sue attenzioni politiche". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se lui rifiuta quei voti provenienti dall'ultra destra Sala ha risposto: "Ci mancherebbe altro". (ANSA).