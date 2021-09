Disney, in mostra 'L'arte di raccontare storie senza tempo'

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Da 'Biancaneve e i sette nani' a 'Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle', i film d'animazione sono protagonisti della mostra '"Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo", aperta dal 2 settembre al 13 febbraio 2022 al Mudec di Milano. Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, a cura della Walt Disney Animation Research Library, la mostra ha una triplice chiave di lettura.

Il percorso racconta i capolavori di Walt Disney riconducendo le storie al patrimonio archetipico narrativo delle diverse culture del mondo. Queste sono anche le sezioni tematiche della mostra, in cui trovano collocazione le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l'esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa. Il grande sforzo innovativo degli artisti di Disney fu infatti - e lo è tutt'oggi - quello di portare queste storie al cinema utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano all'animazione digitale, per captare l'essenza delle favole e attualizzarne il valore universale. Mentre il valore simbolico delle storie nei decenni è rimasto intatto, sono le tecniche di produzione a essersi evolute.

Questa la seconda chiave di lettura del percorso della mostra, che racconta come nasce un capolavoro di animazione. La terza chiave di lettura consente una interpretazione personale dello storytelling: il visitatore viene incoraggiato a diventare un narratore, costruendo il proprio racconto, che si comporrà in un piccolo 'libretto' da portare con sé a casa. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi per dare vita a qualsiasi narrazione - ambientazione, personaggi, plot narrativo - fino a immedesimarsi nel lavoro di un artista dell'animazione attraverso le stesse tecniche dei Disney Studios. (ANSA).