Brad Pitt protagonista campagna pubblicitaria De' Longhi

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Brad Pitt è protagonista della prima campagna globale di De' Longhi, azienda leader nel settore delle macchine da caffè, affidata al regista di 'La La Land' Damien Chazelle. "De' Longhi è cresciuta in maniera straordinaria negli ultimi anni, e la produzione di macchine da caffè ha ormai assunto un ruolo centrale in questa crescita" dice Massimo Garavaglia, CEO Gruppo De' Longhi. "Brad Pitt ci è sembrato l'ambassador perfetto per raccontare De' Longhi al mondo: incarna alla perfezione lo spirito dell'azienda, internazionale e coraggiosa, e al contempo elegantemente discreta." Nella campagna si è pensato di raccontare un giorno nella vita di Brad Pitt: lo si vede acquistare dei chicchi di caffè a inizio giornata, girare per le strade di Los Angeles a bordo della sua moto e fermarsi al distributore per fare benzina, finché non torna a casa e si fa una tazza di espresso. Insieme all'attore e al regista, il film vede altri due Oscar coinvolti, il direttore della fotografia Linus Sandgren e l'autore delle musiche Justin Hurwitz, entrambi già parte del "dream team" di La La Land, nonché il celebre fotografo Lachlan Bailey. "Quando ho visto che cosa aveva fatto Damien e ho guardato queste immagini di Brad, che qui appare più cool che mai, mi sono messo subito al lavoro - dice Hurwitz, che ha creato una colonna sonora originale per lo spot - per creare il pezzo con le giuste vibrazioni". (ANSA).