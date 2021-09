Prada supporta programma per artisti di colore

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Un programma triennale per artisti di colore emergenti e affermati: è il Dorchester Industries Experimental Design Lab nel South Side di Chicago, il cui lancio è annunciato oggi da Dorchester Industries - il dipartimento design e produzione del Theaster Gates Studio - e dal Gruppo Prada.

Il progetto - spiega una nota - intende supportare creativi nei settori della moda, dell'arredamento, del design industriale, del graphic design e delle arti grazie a premi che garantiranno sostegno finanziario e a una rete di connessioni con organizzazioni internazionali.

"Sono entusiasta di collaborare con il Gruppo Prada per dare vita a un nuovo polo di energia creativa dedicato al design nel South Side, riunendo intorno al nostro primo gruppo di premiati e ai loro progetti una rete di designer affermati, di artisti e intellettuali - ha dichiarato Theaster Gates, fondatore di Dorchester Industries e Rebuild Foundation e Co-Chair del Diversity and Inclusion Advisory Council del Gruppo Prada - Per troppo tempo le nelle nostre comunità creative i talenti non hanno potuto disporre di visibilità e di opportunità adeguate.

Ora più che mai, i leader creativi devono supportare il lavoro dei designer emergenti di colore e metterli in contatto con grandi aziende interessate a talenti diversi." (ANSA).