La tradizione giapponese Endo al bancone di Aalto Omakase

Un elegante e raffinato banco per condividere un rito antico: la cucina Omakase che riproduce fedelmente la tradizione giapponese Edomae-zushi. Questo luogo particolare si trova all’interno di Aalto Part of Iyo, il ristorante aperto da Claudio Liu, fondatore del Gruppo Iyo, di cui fa parte anche Iyo Experience, l’unica cucina giapponese di Milano a meritare la stella Michelin.

Sette posti per osservare da vicino l’abilità del sushi master Masashi Suzuki, coadiuvato dall’italiano Ivano Borraccino. Un solo menu che declina l’antica tradizione gastronomica Omakase nata a Tokyo e il cui significato letterale è “Mi fido di te”.

Per iniziare viene servito un brodo a base di alga Kombu e Umeboshi, piccole prugne giapponesi fermentate sotto sale per dieci mesi. Il menu prevede tre piccoli assaggi i “Sakizuke” tra i quali un delicato totano scottato servito nelle sue parti: tentacoli, corpo e ali, da intingere in una salsa di soia insaporita da cipollotto e alga katsuobushi. A seguire Sashimi di pesce crudo a seconda del mercato del giorno. Si prosegue con il “Carbonero nero d’Alaska in salsa di miso” aromatico e dal sentore affumicato per il passaggio sulla griglia “sumibiyaki”. Infine una sequenza di nigiri, che alternano sapori più intensi, come la pregiata ventresca di tonno “Toro” ad altri più delicati come la Ricciola.

E’ possibile seguire la tradizione anche negli abbinamenti con la carta dei Sakè, curata dal sommelier Matteo Cino, e degustare diverse tipologie della bevanda alcolica giapponese ottenuta dalla fermentazione del riso con acqua e spore Koji.