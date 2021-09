Green pass: a Milano pochi manifestanti fuori dalla stazione

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Più giornalisti, curiosi e forze dell'ordine che manifestanti contro il Green pass, questo pomeriggio fuori dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano, dove era prevista una protesta contro il certificato verde.

Scarsa la partecipazione dei 'no green pass' intervenuti, interessati più ad intercettare microfoni e telecamere, che a mettere in pratica, come avevano annunciato fino a ieri nelle chat su Telegram, la minaccia di non far partire i treni nel giorno della in cui scattava l'obbligo della certificazione verde anche nel trasporto ferroviario.

Tra i manifestanti, anche un professore universitario di filosofia teoretica di un ateneo del Sud Italia e qualcuno più esagitato degli altri, come l'uomo che, indossando una maglietta con la scritta 'marcia su Roma', ha tra l'altro offeso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pochi anche i cartelli di protesta, tra i qual uno raffigurante una lapide che recita le parole 'Rip Democrazia' e un altro con la scritta 'sulla salute decido io'. (ANSA).