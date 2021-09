Bollani e laVerdi, concerto per il rientro in città

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Si intitola Back to the City Concert - La grande musica classica nel Parco il concerto per il rientro a Milano dopo le vacanze che si terrà domenica 5 settembre al Bam - Biblioteca degli Alberi Milano, protagonisti Stefano Bollani e l'orchestra Verdi.

Si tratta della terza edizione del concerto gratuito ideato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM - Fondazione Riccardo Catella. Il pubblico potrà sedersi sul prato di fronte al palco per ascoltare l'esecuzione di Bollani e di 55 elementi della Verdi diretti da Paolo Silvestri della Rapsodia in blu di George Gershwin, e del "Concerto azzurro", omaggio del pianista e compositore al quinto chakra, azzurro appunto, quello della gola e dell'espressione creativa.

L'opera, dedicata al quinto chakra (azzurro, quello della gola e dell'espressione creativa), è nata dall'incontro tra Bollani e il direttore d'orchestra Kristjan Järvi con una struttura aperta che cambia ad ogni concerto al tocco dell'orchestra e della batteria del grande talento internazionale Bernardo Guerra. Chiuderà la serata l'esecuzione di "A Rose Among Thorns" di Ennio Morricone, dalla colonna sonora di "The Mission". E in attesa dell'esibizione ci saranno gli appuntamenti di avvicinamento: giovedì con la guida all'ascolto del musicologo Fabio Sartorelli, venerdì esperienza musicale dedicata al quinto chakra della cantautrice Marianne Mirage e sabato due appuintamenti per i bambini.

Il concerto è realizzato grazie al contributo del Comune di Milano, di Mapei in qualità di Partner, di Fondazione Fiera Milano come Supporter e di ATM in quanto Partner Tecnico. Sempre al fianco di BAM, UniCredit e i due Park Ambassador, Volvo e Assiteca, che con COIMA, Park Developer & Supporter, che rendono possibile oltre a Back to the City Concert l'intera stagione culturale del Parco. (ANSA).