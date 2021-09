Berlusconi al San Raffaele per una visita, è già uscito

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Silvio Berlusconi è già uscito dal San Raffaele dove si era recato questa mattina per una visita di controllo. Lo si apprende da fonti vicine al leader di Forza Italia. Si tratta di una visita che era stata già programmata.

In tutto Berlusconi è restato in ospedale circa un'ora. (ANSA).