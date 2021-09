Alpinista precipita e muore in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 01 SET - È stato recuperato ieri a serata inoltrata, in Valtellina, il corpo senza vita di un escursionista. L'allertamento è avvenuto nel pomeriggio per la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino, per un giovane escursionista che non era rientrato, come previsto, dopo alcuni giorni in montagna.

Un paio di avvistamenti lo indicavano nelle zone di Carnale e Val di Togno, in territorio comunale di Spriana (Sondrio), oltre i 2000 metri di quota. Sono partite le ricerche, impegnati i tecnici del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Si è alzato in volo l'elicottero della Guardia di finanza; all'inizio le condizioni di visibilità non erano ottimali ma poi il tempo è migliorato ed è stato possibile avvistare il corpo senza vita del giovane, in una zona impervia. Per il recupero, in serata, è intervenuto l'elisoccorso di Sondrio di Areu. (ANSA).