Morto in monopattino: disposta autopsia del 13enne

(ANSA) - MONZA, 31 AGO - La Procura per i Minorenni di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Fabio Mosca, il 13enne morto ieri dopo essere caduto dal monopattino di un suo amico, a Sesto San Giovanni (Milano). Lo ha confermato il procuratore capo Ciro Cascone, al quale la Procura di Monza sta inviando la documentazione relativa all'incidente e gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale.

Secondo una prima ricostruzione, sembrava che insieme ai due amichetti ci fosse anche il padre del possessore del monopattino, fatto poi sconfessato dalle dichiarazioni rese dai coinvolti a qualche ora dalla tragedia. I due uffici giudiziari lavoreranno ora in parallelo per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e vagliare eventuali responsabilità. (ANSA).