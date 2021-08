Milano: dal 1985 in Comune, De Corato non si ricandida

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Riccardo De Corato ha ufficializzato il suo addio al Consiglio comunale di Milano dove è stato eletto per la prima volta nel 1985: a fine legislatura l'esponente di Fratelli d'Italia, che è anche assessore regionale alla Sicurezza, non si ricandiderà. Dopo Basilio Rizzo (che ha annunciato l'addio dopo 38 anni a Palazzo Marino), il Comune di Milano perde così il suo secondo 'decano'.

"Dopo molti anni di presenza in Consiglio Comunale di Milano ha scritto in una lettera aperta De Corato - ho deciso di non ricandidarmi". "L'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, che ho l'onore di presiedere grazie al grande consenso elettorale ricevuto, richiede infatti il mio impegno a tempo pieno - ha aggiunto - ed, inoltre, ritengo giusto dare la possibilità ad altre persone, altrettante valide, che fin dall'inizio, come me, hanno fortemente creduto in Fratelli d'Italia di poter dare il proprio contributo per una Milano migliore e più vivibile per tutti i cittadini".

De Corato, che a novembre compirà 70 anni, fu eletto consigliere comunale di Milano per la prima volta nel 1985, con il Movimento Sociale Italiano. E in Comune è rimasto (come consigliere o assessore) ininterrottamente fino al 2016. Eletto al Senato per tre mandati, dal 1994 al 2006, è stato anche vice sindaco di Milano dal 1997 al 2011. (ANSA).