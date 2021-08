Le 'creative connections' di Interni al fuorisalone

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Si chiama Creative Connections la mostra-evento organizzata da Interni per i 30 anni del Fuorisalone, che si terrà dal 4 al 19 settembre, presso l'Università degli Studi di Milano, all'Orto Botanico di Brera e per la prima volta in via della Spiga, 26. E Per la prima volta non in primavera ma ora, in accompagnamento al Supersalone, l'evento speciale di settembre del Salone del Mobile.Milano.

In collaborazione con aziende, multinazionali, start-up e istituzioni sono state realizzate quasi trenta installazioni, design islands, micro-architetture e macro-oggetti, tutti site-specific, che sviluppano tre temi importanti: 'Cura', nella progettazione, nei processi produttivi, nell'utilizzo dei materiali e nella conseguente applicazione dell'economia circolare; 'Sostenibilità'; 'Mobilità/Velocità', in senso reale e metaforico, riferita ai popoli, al pensiero, allo spazio, ai mezzi di trasporto e alle tecnologie.

Carlo Ratti, Mario Cucinella, Michele De Lucchi, Cino Zucchi, Fabio Novembre, Marco Nereo Rotelli, Stefano Giovannoni, Kengo Kuma, Marcel Wanders, sono alcuni dei nomi, tra i più noti nel panorama nazionale e internazionale, che prenderanno parte all'iniziativa, ideata dal magazine diretto da Gilda Bojardi.

