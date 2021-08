Vigili del fuoco ancora al lavoro

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sono ancora sul posto con 2 squadre e ci rimarranno ancora per giorni i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza quanto rimane del grattacielo di via Antonini, andato in fiamme domenica a Milano.

Ci sono ancora da ispezionare - viene spiegato dal comando provinciale di Milano - alcuni appartamenti e da monitorare la messa in sicurezza dello stabile dove, finché non saranno ultimate queste operazioni, non si potrà accedere. (ANSA).