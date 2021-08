Incidente sulla Presanella, muore alpinista milanese

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Si sono concluse poco dopo le 13 le operazioni per il recupero del corpo senza vita di un alpinista precipitato mentre stava percorrendo la cresta che da Cima Presena porta al Passo dei Segni, nel gruppo della Presanella, a una quota di circa 2.900 metri. L'uomo - riferisce il Soccorso alpino - si trovava in cresta in compagnia di un'altra persona, un familiare, quando è scivolato e precipitato per più di 100 metri lungo un canale caratterizzato da salti di roccia. La vittima, F.M. di 32 anni, era di Milano.

L'allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 11.20 da parte del compagno di escursione che ha assistito all'incidente e si è dovuto allontanare per trovare campo e chiamare i soccorsi. Sul posto l'elicottero che ha calato sul posto il tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. Per il giovane non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: fatali le ferite riportate nella caduta.

In una seconda rotazione l'elicottero ha trasferito in quota due operatori della Stazione di Vermiglio per dare supporto nelle operazioni di recupero. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata trasportata a bordo dell'elicottero fino a Vermiglio. Il compagno di cordata, che nel frattempo aveva raggiunto gli impianti di risalita, è stato accompagnato dal passo del Tonale a Vermiglio dagli operatori del Soccorso alpino. (ANSA).