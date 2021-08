Fontana, vax day per donne incinte e in allattamento

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Giovedì e venerdì le donne in gravidanza o in allattamento potranno effettuare la vaccinazione anti-Covid senza bisogno di prenotazione alla Fabbrica del Vapore a Milano. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta ad Aria Pulita su 7 Gold.

In Lombardia "la campagna vaccinale non si è mai fermata. Noi abbiamo continuato a vaccinare anche nel giorno di Ferragosto e stiamo cercando sempre di proporre delle nuove idee che vanno a raggiungere anche delle piccole ma importanti categorie", ha tenuto a sottolineare Fontana. "Ad esempio - ha poi aggiunto - il 2 e 3 settembre è prevista una giornata straordinaria per le donne in stato interessante e in allattamento, che potranno andare a farsi vaccinare senza prenotazione alla Fabbrica del vapore". (ANSA).