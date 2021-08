Covid: in Lombardia 140 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Con 9522 tamponi effettuati, sono 140 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in lieve crescita all'1,4% (ieri era 1,3%). Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+3, 48) sia nei reparti ordinari (+9, 341). Un nuovo decesso, per un totale complessivo di 33.915 morti nella regioni da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, quella con il maggior incremento di casi resta Milano (42, di cui 18 a Milano città), seguita da Brescia (30), e Bergamo (12). Seguono Cremona (8), Pavia (7), Mantova e Monza e Brianza (6 ciascuna), Sondrio (5), Varese e Lecco (3 ciascuna) e Lodi (2). (ANSA).