Carceri: campioni come allenatori al Beccaria per inclusione

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - L'ex campione della Nazionale italiana di rugby Diego Dominguez e il suo staff alleneranno per una settimana i giovani dell'Istituto Penale Cesare Beccaria di Milano grazie al Gruppo Mediobanca Sport Camp, il progetto nato per promuovere l'inclusione sociale e facilitare il reinserimento sociale attraverso i valori dello sport.

Giunto alla quinta edizione, il Camp promosso dal Gruppo Mediobanca in collaborazione con il CUS Milano Rugby, vedrà circa 30 ragazzi tra i 14 e i 24 anni impegnati a praticare diverse discipline. Tra questi: rugby, calcio, nuoto, pallacanestro e atletica.

In questa edizione, ospite speciale del camp è Stefano Nava: "Educazione e sport - dice - sono una combinazione inscindibile.

Attraverso la pratica sportiva è possibile apprendere una serie di valori indispensabili per la crescita personale e collettiva.

Per questi ragazzi questa esperienza aiuta a recuperare i valori della condivisione e della socialità, oltre a creare un legame con i compagni e il senso di appartenenza a una squadra".

(ANSA).