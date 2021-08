Carabinieri sventano rave party nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - I militari della Compagnia dei carabinieri di Pioltello (Milano) hanno individuato nella zona industriale di Cassina De' Pecchi, alle porte di Milano, un gruppo di circa 50 giovani che, la notte scorsa, si stavano dirigendo verso un stabilimento abbandonato probabilmente per organizzare un rave party. Sono intervenuti cinque equipaggi che hanno 'cinturato' l'intero isolato. I giovani, che alla fine erano circa 200, hanno desistito e si sono allontanati. Sono state identificate 42 persone di età compresa tra i 17 e i 25 anni e controllate quattro autovetture.

I controlli che hanno sventato la realizzazione del rave sono stati disposti dal questore Giuseppe Petronzi in seguito a una circolare del Ministero dell'Interno la quale prescriveva particolare attenzione a movimenti di giovani nei pressi di aree verdi o dismesse. Questo in seguito al rave party di Valentano (Viterbo) proseguito per alcuni giorni. L'ordinanza del questore ha disposto una "tempestiva intensificazione" dei controlli, anche in ragione dell'emergenza sanitaria dovuta al covid 19.