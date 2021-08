Assalto a gazebo: Pd Milano, solidarietà a M5s

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "Ieri pomeriggio le vie della nostra città sono state invase da un corteo di tremila persone che, a suon di "Draghi assassino", "Giù le mani dai bambini", "Green pass fascio", e "La pandemia è un pretesto per toglierci la libertà", protestavano contro il Green Pass.

La segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani sottolinea che quei manifestanti "da vigliacchi quali sono, poi, hanno pensato di assaltare un gazebo del Movimento 5 Stelle alla Darsena".

"Un atto violento, incivile e ingiustificabile - afferma Roggiani - . Agli attivisti che sono stati assaliti, mentre erano in strada per confrontarsi con le cittadine e i cittadini, tutta la nostra solidarietà. Parlano di dittatura, restrizioni e poi sono responsabili di azioni che nulla hanno a che vedere col vivere civile e democratico. Ci auguriamo davvero di non dover più assistere a scene così indegne" (ANSA).