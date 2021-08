Milan: Pioli, Ibra e Kessie tra una settimana in gruppo

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - "Ibrahimovic e Kessie stanno migliorando, mi aspetto che la prossima settimana possano ricominciare a lavorare col gruppo per poi affrontare le partite importanti che ci aspettano": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Dopo la sosta, la squadra rossonera giocherà contro la Lazio, il Liverpool in Champions League e la Juventus. L'ultimo acquisto del mercato, Pellegri, non sarà convocato perché ancora non al meglio. "E' in buone condizioni - spiega Pioli - ma non ottimali e avendo avuto tanti infortuni stiamo facendo tutte le valutazioni per farlo lavorare con continuità. Non sarà convocato ma la sosta lo aiuterà per rientrare a lavorare col gruppo". (ANSA).