Curva Sud carica Milan, minacce e insulti a Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - La Curva Sud del Milan a Milanello per caricare la squadra rossonera alla vigilia della sfida contro il Cagliari a San Siro. Cori, bandiere e striscioni con il saluto dei giocatori sul campo esterno del centro sportivo.

Gli ultras però hanno anche esposto due pesanti striscioni contro Gigio Donnarumma dal messaggio minaccioso: "Ingrato bastardo fai più schifo di Leonardo" e "Noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano". (ANSA).