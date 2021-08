Covid: seduto nel suo bar anche se positivo, denunciato

(ANSA) - PAVIA, 28 AGO - Nonostante la sua positività al Covid-19, confermata da lui stesso agli agenti della squadra volante della Questura di Pavia, ai quali ha mostrato l'esito del tampone effettuato nei giorni scorsi, si è seduto all'esterno del suo locale nel centro storico della città.

L'uomo, 48 anni, è stato denunciato dalla polizia per inosservanza delle norme riguardanti l'emergenza sanitaria.

A segnalare la sua presenza in pubblico, nonostante la positività al Coronavirus, è stato un cittadino che ha telefonato al 112.

Sul posto sono subito andati gli agenti che hanno anche identificato le persone con le quali il titolare del bar era entrato in contatto.

Il locale è stato chiuso per cinque giorni. (ANSA).