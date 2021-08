Teatro: Il Piccolo collabora con Il Saggiatore

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Prende il via con due incontri la collaborazione tra Piccolo Teatro di Milano e il Saggiatore, che sfocerà in una nuova collana editoriale il prossimo autunno.

Per ora, due autori pubblicati dalla casa editrice di Luca Formenton, Massimo Sandal e Mark O'Connell, saranno protagonisti degli ultimi appuntamenti della stagione estiva, 'Ogni volta unica la fine del mondo', al Chiostro di via Rovello. In 'F for Fake', il primo settembre, Massimo Sandal, biologo molecolare e giornalista scientifico dialogherà con Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni e Maddalena Parise sul tema delle pseudoscienze.

In 'Appunti da un'Apocalisse', il 25 settembre, Mark O'Connell ragionerà con Lisa Ferlazzo Natoli e Margherita Mauro su cosa stia facendo concretamente l'umanità per evitare la fine.

Questi incontri - anticipa il teatro - rappresentano il prologo di una collaborazione di più ampio respiro che prenderà corpo, in autunno, con una nuova collana editoriale, articolata lungo varie linee d'interesse: dall'edizione degli scritti strehleriani alla pubblicazione di drammaturgie inedite italiane e internazionali connesse alle produzioni del Piccolo, dalle antologie di nuovi testi teatrali, in traduzione, provenienti da geografie diverse dall'Italia a studi e ricerche di natura storico-critica e approfondimenti.

Il primo atto della sinergia con il Saggiatore sarà, in occasione del centenario strehleriano, la pubblicazione di 'Lettere agli italiani', una silloge comprendente una ventina di contributi di Giorgio Strehler - per lo più apparsi su alcuni dei principali quotidiani italiani fra il 1984 e il 1992 - incentrati su temi di politica tout court e politica culturale, che verrà presentata a Bookcity. (ANSA).