Sindaco Crema, siano rimosse sanzioni per sindaci Val Brembana

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha scritto, come primo cittadino e come presidente dell'Ali Lombardia (Lega delle Autonomie locali), al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere che siano rimosse le sanzioni nei confronti di 31 sindaci della Valle Brembana (Bergamo) che lo scorso 7 agosto erano presenti a una manifestazione per il mantenimento di servizi all'ospedale di San Giovanni Bianco e sono stati raggiunti da sanzioni amministrative comminate dalla Questura di Bergamo.

"Queste colleghe e questi colleghi, manifestando al fianco dei propri concittadini e supportati dai medici di base, chiedevano il mantenimento di servizi sanitari importanti, il ripristino degli ambulatori ed un pronto soccorso attivo giorno e notte - scrive Stefania Bonaldi -. La manifestazione, regolarmente autorizzata, si è svolta anche in forma di corteo".

L'interruzione della circolazione è stata all'origine delle sanzioni "Nessuno di questi primi cittadini sta negando quanto è accaduto - continua il sindaco di Crema - ma essi chiedono, considerato il tragico pedaggio pagato al Covid-19 delle Comunità bergamasche, di usare maggiore discernimento nella valutazione dei fatti, una richiesta che, a nome di ALI Lombardia e dei Comuni associati, faccio anche mia".

"Esprimendo la mia personale solidarietà e quella di ALI - Legautonomie Lombardia ai colleghi sindaci e sindache sanzionati, auspico che, anche grazie al Vostro importante intervento, sia possibile giungere alla rimozione delle sanzioni ed affrontare invece le questioni poste nel merito, che vedono l'intera Lombardia chiedere a gran voce un servizio sanitario più vicino ai territori e alle persone, riconsegnando proprio ai sindaci quel ruolo di controllo e di garanzia che negli anni è stato completamente svuotato, tanto da rivoltarsi drammaticamente contro i cittadini", conclude Stefania Bonaldi, (ANSA).