Prestanome aveva intestati 181 veicoli, denunciato

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Aveva 181 veicoli intestati, usati probabilmente spesso in modo illecito.

È nata durante i servizi di monitoraggio per prevenire ed evitare occupazioni abusive nel quartiere Giambellino-Lorenteggio l'operazione del Nucleo Tutela Demanio e Patrimonio della Polizia locale di Milano che ha permesso di cancellare dai registri 181 veicoli intestati al prestanome che è stato denunciato.

Gli agenti della Polizia locale hanno rintracciato, lo scorso dicembre in sosta vietata in via Giambellino, una Fiat Bravo che era stata segnalata dai cittadini della zona perché trasportava materiale edile (ad esempio le lastre di ferro con cui vengono chiusi gli alloggi). Hanno quindi scoperto che la vettura era stata comperata in contanti e non era mai stata effettuata la pratica per il passaggio di proprietà.

Si è poi accertato che il conducente, 49 anni di origini romene, residente nel Mantovano, aveva intestato altri 180 veicoli, per un volume di affari intorno a 1 milione e 800miola euro: 24 BMW, 30 Audi, 11 Mercedes, 1 Jaguar, 1 Jeep Grand Cherokee, 1 Range Rover e numerosi autocarri.

L'indagine, portata avanti in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Sustinente e con la Polizia locale di Porto Mantovano e coordinata dall'Ufficio Intestazione Fittizia Veicoli della Procura della Repubblica, ha permesso di rintracciare l'uomo, notificargli verbali per oltre 98mila euro (per divieto di intestazione fittizia) e di denunciarlo per intestazione fittizia di autoveicoli, falsità ideologica continuata in atti pubblici, commessa al fine di trarre in inganno il pubblico ufficiale, e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e di altri Enti pubblico Il blocco anagrafico di tutte le 181 vetture è stato notificato al PRA e alla Motorizzazione civile di Milano.

