Intesa: raccolta fondi per guglia maggiore Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Intesa Sanpaolo promuove una raccolta fondi per sostenere il restauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano, la guglia più importante della cattedrale, che dal 1774 sostiene la Madonnina. La banca contribuisce in un ruolo di abilitatore all'esigenza della Veneranda Fabbrica di lanciare una campagna donazioni dedicata a tale intervento "in un momento particolarmente difficile per il Duomo a causa della pandemia e dei suoi effetti sul turismo".

Lo rende noto un comunicato della banca, nel quale si spiega che il restauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano è l'opera più impegnativa condotta negli ultimi 15 anni nella cattedrale e ora giunge alla sua fase conclusiva: il restauro della base della guglia stessa, ossia della struttura interna al tiburio che le fornisce il sostegno.

Due le iniziative avviate da Intesa Sanpaolo. La prima è lo spettacolo, il cui ricavato andrà al progetto di restauro, 'L'Opera Meravigliosa' che vede protagonista Roberto Bolle il prossimo martedì 7 settembre. La seconda iniziativa della banca a favore del restauro è il lancio di una campagna di raccolta fondi sulla propria piattaforma For Funding, con obiettivo di 500mila euro, consentendo la partecipazione al progetto di restauro attraverso una donazione. (ANSA).