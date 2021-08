GDF: generale Sciaraffa a capo Finanzieri Varese

(ANSA) - VARESE, 27 AGO - È il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese, che è subentrato al collega generale Marco Lainati, trasferito lo scorso giugno a Roma.

Il neo comandante è arrivato a Varese dopo aver ricoperto incarichi in Reparti operativi e territoriali a Roma, Palermo e Vicenza, oltre a incarichi di staff presso il Comando Generale della Guardia di Finanza. Laureato in Giurisprudenza ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria, ha il titolo di alta qualificazione "Scuola di Polizia Tributaria" e di quello di Consigliere giuridico per le Forze Armate.

"Sono onorato di assumere il comando, un ruolo impegnativo per le importanti responsabilità di coordinamento, indirizzo e controllo - ha spiegato il generale Sciaraffa - in questa provincia particolarmente importante sia dal punto di vista economico-imprenditoriale che da quello socio-culturale".

Anche a Monza ha assunto il ruolo di comandante provinciale delle Fiamme Gialle brianzole il colonnello Maurizio Querqui, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, che è subentrato al collega Aldo Noceti, anch'egli diretto a Roma, al Comando Generale del Corpo. (ANSA).