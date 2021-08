COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Sono 601 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano 758.

Il tasso di positività in regione è sceso, con 35.889 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, all'1,6%. In discesa di 6 unità è anche il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari mentre salgono di 2 quelle in terapia intensiva. I decessi sono 3 per un totale di 33.901 morti in regione dall'inizio dell'epidemia da Covid. Per quanto riguarda i casi per provincia la più colpita è quella di Milano con 172 casi di cui 73 a Milano città, segue Varese con 87, Brescia con 70.

L'attenzione va all'inizio della scuola, a poche settimane dal suono della campanella che scatterà il 13 settembre in Lombardia, l'86% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, come ha reso noto l'assessore al Welfare e vicepresidente, Letizia Moratti. Il personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie (docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari) residente in Lombardia o iscritto al Sistema sanitario regionale, secondo il ministero dell'Economia e della Finanza è di 232.191 cittadini. Sono ancora senza vaccino invece circa 25.000 persone. Per quanto riguarda il personale scolastico non residente e nemmeno iscritto al Servizio sanitario regionale ne risultano vaccinati in Lombardia al momento circa la metà, ovvero 21.000, tra docenti e non docenti. I dati tuttavia non sono completi, visto che parte di questi lavoratori potrebbero essersi vaccinati nelle regioni di provenienza.

"I giorni che ci separano dall'inizio della scuola - ha commentato Moratti - devono essere utilizzate da personale scolastico e ragazzi per vaccinarsi. Poter iniziare così l'anno che si apre con maggiore serenità per loro e per gli altri.

Scuola in presenza significa anche consentire agli studenti di riavviare importanti rapporti di socialità e ai genitori di dedicarsi al loro impegno lavorativo". Un assaggio di inizio del nuovo anno scolastico è andato in scena stamattina al liceo Carducci di Milano che ha riaperto per gli esami di riparazione.

A impensierire il preside, Andrea Di Mario, è la gestione dei Green pass, che dal primo settembre dovrà essere esibito all'ingresso dal personale. (ANSA).