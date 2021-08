Bimbo di 8 anni scomparso in torrente, ricerche in corso

(ANSA) - SONDRIO, 27 AGO - Soccorsi in azione tra Andalo e Delebio, in provincia di Sondrio, per cercare un bambino di 8 anni che è stato visto entrare nel torrente e non più riemergere. Probabilmente stava sulle rive con alcuni familiari, in cerca di refrigerio.

Sono state allertate le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Le ricerche sono in corso, al momento senza risultati, nonostante sia al lavoro un'autentica task force. Informati pure i carabinieri. (ANSA).